Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'a 8 yıl 9 ay hapis cezası

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Kasım Davas, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kasım Davas ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, hukuk eğitimi sırasında başlayan örgüt üyeliğinin Danıştaydaki görevi süresince de devam ettiği, FETÖ'nün önem verdiği dershanelere ilişkin davaların görüldüğü Danıştay 8. Ceza Dairesinde görev yaptığı belirtilen Kasım Davas, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Davas, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.