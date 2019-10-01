Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik açılan davada yargılanan ve itirafçı olan eski kaymakam Cahit Işık tanık olarak dinlendi.

Kılınç'ın örgüt içerisinde yer aldığını bildiğini ileri süren Işık, mahkeme heyetinin sanığın örgüt toplantılarına katılıp katılmadığına ilişkin sorusuna, "Net olmamakla birlikte sanığı toplantılarda gördüğümü düşünüyorum." yanıtını verdi.

Tanık Işık'ın beyanın ardından mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını yapmak üzere Kılınç'a söz verdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kılınç, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bülent Kılınç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.