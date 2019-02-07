Eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan eski Danıştay üyesi İbrahim Günenç'in 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Günenç bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaa, duruşma savcısı tarafından açıklandı.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelerin anlatıldığı mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanığın staj döneminden itibaren örgütün içinde yer aldığı, FETÖ'nün talimatıyla 2011'de Danıştay üyeliğine seçildiği, seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtlara da yer verilen mütalaada, aynı sabit telefonlardan FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığının tespit edildiği belirtildi.