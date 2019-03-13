Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Hannan Yılbaşı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yılbaşı ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilen sanık Yılbaşı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Yılbaşı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, 21 yıllık meslek hayatında FETÖ lehine tek bir karar bile vermediğini öne sürdü.

15 Temmuz hain darbe girişimini yapanlara hesap sorulmasını, darbecilerle bir alakasının olmadığını ileri süren Yılbaşı, "Hayatımda, devletimin, milletimin zararına tek bir eylemim olmadı. Ortada, evet, bir cemaat, terör örgütü var ama ben hiç bir yerde 'bunlardanım, cemaati seviyorum, bu yapıdanım' demiş miyim? 10 yıllık telefon tapelerim dosyada. Bir tane bu yönde sözüm yok. Dosyadaki somut deliller de beni doğrulamaktadır." şeklinde savunma yaptı.