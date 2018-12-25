Eski Danıştay üyesine 7,5 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Hasan Demir'e FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demir, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunması için söz verilen Demir, esas hakkındaki mütalaada ve iddianamede örgütle bağlantısını ortaya koyan tek bir veri bulunmadığını, FETÖ ile bağının olmadığını savundu.

Mesleki ve şahsi hayatı boyunca hiçbir kurumun ya da örgütün etkisinde kalmadığını ifade eden Demir, Danıştaya üye seçilmesinin suç olmadığını, mesleki çalışmalarıyla bu noktaya geldiğini ileri sürdü.

Seçilmenin bir eylem olmadığını, başkalarının karar verdiği bir konudan kendisinin suçlanamayacağını savunan Demir, aleyhine verilen ifadelerin kanaate dayandığını, ifade verenlerin kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını iddia etti.

Demir, "Hakkımda hiçbir somut tespit ve delil yoktur. Devletime, milletime, hukuka ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlı biriyim. Hiçbir örgütte yer almadım, hiçbir örgütün nihai amacına uygun eylemim yoktur. Terörü bir insanlık suçu olarak kınıyorum ve beraatımı talep ediyorum." dedi.