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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mehmet Sönmez'i FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırdı - Mahkeme heyeti, sağlık durumunu, tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine hükmetti

Eski Danıştay üyesi Mehmet Sönmez'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sönmez ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek iddiaları reddetti.

Sönmez ile sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mehmet Sönmez'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 8 yıla indirildi.

Sağlık durumunu, tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, Mehmet Sönmez'in tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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