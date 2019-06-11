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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Hüseyin Oğuz'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezası verdi

Eski Danıştay üyesi Hüseyin Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğuz'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oğuz ile avukatı katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Oğuz, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanık Oğuz ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Hüseyin Oğuz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıla indiren mahkeme heyeti, Oğuz'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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