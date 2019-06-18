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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Danıştay üyesi Fatih Cihangir'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski Danıştay üyesi Fatih Cihangir, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cihangir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cihangir ile avukatı katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Cihangir, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Cihangir, FETÖ stratejilerinin belirlendiği toplantılara da katılmadığı iddiasında bulundu. Cihangir, meslek hayatı boyunca talimatla, emirle hareket etmediğini savundu.

Sanık Cihangir ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Fatih Cihangir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Cihangir hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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