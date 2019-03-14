HABER

Eski DBP ilçe başkanına 14 yıl hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç’a, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dolayı yargılandığı davada 14 yıl hapis cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, 6.

Şanlıurfa’da eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç’a, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dolayı yargılandığı davada 14 yıl hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç ve avukatı katıldı. Son sözü sorulan sanık Kılınç, herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu. Savcı mütalaasında, sanığın ilçede başkanlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK/KCK’ya lojistik malzeme temin ettiğini, teröristlerin cenaze törenlerini organize ettiğini, ilçedeki adli olaylarda "adalet komisyonu" adı altında faaliyetlerde bulunduğunu, yasa dışı miting ve gösterilerde yer aldığını ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirtti. Bunların, delil ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurgulayan savcı, Kılınç’ın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Yaşlı doktor evinde ölü bulunduYaşlı doktor evinde ölü bulundu
Diyarbakır'daki 'kaliforniyum' operasyonunda 1 tutuklamaDiyarbakır'daki 'kaliforniyum' operasyonunda 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.