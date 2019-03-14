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Eski DBP ilçe başkanına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'da, eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç'a, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan sanık Kılınç, herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın ilçede başkanlık yaptığı dönemde, terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik malzeme temin ettiğini, teröristlerin cenaze törenlerini organize ettiğini, ilçedeki adli olaylarda sözde "adalet komisyonu" adı altında faaliyetlerde bulunduğunu, yasa dışı miting ve gösterilerde yer aldığını ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirtti. Bunların, delil ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurgulayan savcı, Kılınç'ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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