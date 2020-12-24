Eski defterler açılıyor... Astrolog Merve Rençber’den 23 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. 14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. 17 Aralık'ta kova burcuna geçen Satürn, 2023 yılına kadar kova burcunda kalacak ve tüm burçları etkilemeye devam edecek. GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (24 ARALIK 2020 PERŞEMBE) 24 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 24 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellikler, dağınıklıklar olabilir. Aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu saatten sonra daha hızlı sonuçlar alabilir, finansal konularda hedeflerinize ulaşabilir, beklediğiniz bir ödeme ve kazancı sağlayabilirsiniz. BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Günlük planlarınızı yönetirken zorlanabilirsiniz. Bu saatten sonra ise şans ve fırsatlar önünüze gelebilir. Daha başarılı ve özgüvenli hissedebilirsiniz. Sevindirici bir haber alabilirsiniz. İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar motivasyonunuz ve enerjiniz daha değişken olabilir. İlişkilerde uyumsuzluklar oluşabilir. Bu saatten sonra ise günün geri kalanında beklenmedik gelişmelerle, iyi-kötü farklı sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda büyük riskler almaktan kaçınmalı. YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar konu ve durumları kendi açınızdan düşünerek ele almanız gerekebilir. Bencillik ve sabit bakış açılarından ise kaçınmalısınız. Bu saatten sonra ise ilişkilerden yana sürpriz durumlar, hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Karşınızdaki kişiden daha açık, dürüst tavırlar görebilirsiniz.

Gezegenlerin buluşması... 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek? Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygusal destek, takdir ve onay ihtiyacı hissedilebilir. Ruh haliniz ve enerjiniz daha hızlı yükselebilir, düşebilir. Bu saatten sonra ise iş ve finans konularıyla ilgili hızlı gelişmeler, hızlı sonuçlanmalar ve başarılar gündemde. Planlarınızı uygulamaya koyabilir, şartlara göre hareket edebilirsiniz. BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, yeni başlayacağınız işleri ise saat 13.55 sonrasına erteleyebilirsiniz. Bu saatten sonra daha başarılı ilerleyebilir, sevdiklerinizle keyifli paylaşımlar içinde olabilirsiniz. İş ve eğitimle ilgili konularda ise plan dışı gelişmeler, şaşırtıcı haberler önünüze gelebilir. TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 13.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde uyum ve uzlaşma nispeten daha zor olabilir. Önemli işlerinizi ve önemli konuşmalarınızı saat 13.55 sonrasına bırakmak daha faydalı olacaktır. Bazı ilişkilerde yüzleşme, açık konuşmalar ve gizli durumların açığa çıkması söz konusu olabilir.