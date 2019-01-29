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Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker’in acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker’in abisi hayatını kaybetti.Bilecik’in Bozüyük’ün ilçesinde ünlü iş adamı olan Alaattin Şeker (73) hayatını kaybetti.

Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker’in abisi hayatını kaybetti.
Bilecik’in Bozüyük’ün ilçesinde ünlü iş adamı olan Alaattin Şeker (73) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün Kasımpaşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük İlçe Mezarlığına defnedilecek.
Öte yandan Alaattin Şeker, 2010 yılında 70 kişi verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.

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