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Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın uyutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

 ULUSLARARASI Kadınlar Dayanışma Sözcüsü Jale Gelgör, derneğin genel başkanı olan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın (72), sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın uyutuluyor

İZMİR, (DHA)- ULUSLARARASI Kadınlar Dayanışma Sözcüsü Jale Gelgör, derneğin genel başkanı olan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın (72), sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Gelgör, Saygın'ın hastanenin yoğun bakım ünitesinde, yüksek solunum desteği için mekanik solunum destek cihazına bağlı olduğunu, cihaza uyumunu artırmak için tedavisinin uyutularak devam ettiğini söyledi.
Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan eski devlet bakanlardan Işılay Saygın, akciğer sertleşmesi nedeniyle 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uluslararası Kadınlar Dayanışma Sözcüsü Jale Gelgör, derneğin genel başkanı olan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Gelgör, Işılay Saygın'ın Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç sorumluluğunda interstisyel akciğer hastalığı ünitesi tarafından düzenli olarak izlendiğini, güncel tüm tedavilerin uygulandığını, hastalığın gidişatı nedeni ile yoğun bakım ünitesinde, yüksek solunum desteği gerektiği için mekanik solunum destek cihazına bağlandığını bildirdi. Gelgör, "Cihaza uyumunu arttırmak için tedavisi uyutularak devam etmekte. Hayati bulguları an itibarı ile stabil. Hasta kabulü ve ziyareti yasak. Herhangi bir spekülasyona yer vermemek için zaman zaman sağlık durumu kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

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Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın uyutuluyorEski Devlet Bakanı Işılay Saygın uyutuluyor

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