HABER

ESKİ DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti.

İSTANBUL,(DHA)-Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti.
Eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatınıu kaybetti. Emre'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Emre, 1965 yılında Hürriyet Partisi'nden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attıMarket sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı
Karaburun Belediye Başkanı’ndan "ikinci maaş" açıklamasıKaraburun Belediye Başkanı’ndan "ikinci maaş" açıklaması
Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktıBahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.