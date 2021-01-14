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Eski Devlet Başkanı Park'a verilen 22 yıl hapis cezası onandı

14.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Eski Devlet Başkanı Park'a verilen 22 yıl hapis cezası onandı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park'a verilen 22 yıl hapis cezası onandı.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onadı.

Savcıların geçen yıl temmuzda Park'ın cezasının indirilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, eski Devlet Başkanı'nı "haraç almak" ve bazı görevleri suistimal suçlarından akladı.

Park için istenen 25 yıl hapis cezası 22 yıla indirildi.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

Park, daha önce Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

68 yaşındaki Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

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