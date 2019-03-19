Eski devlet başkanı Toledo ABD’de yakalandı

Peru eski devlet başkanlarından kaçak Alejandro Toledo, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde geçici bir süre tutuklandı. Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, San Francisco kentinin güneyinde San Mateo bölgesindeki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi günü aşırı alkollü olduğu için gözaltına alınarak tutuklanan Toledo‘nun, Peru konsolosluğunun girişimiyle Redwood Cıty kentindeki cezaevinden çıkarıldığı bildirildi.

Mahkeme rüşvet almaktan suçlu buldu

2001-2006 yılları arasında Peru devlet başkanlığı yapan Alejandro Toledo, Brezilyalı inşaat firması Ödebrecht’ten milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddiası ile ülkesinde yargılandığı davada suçlu bulunması üzerine ABD’ye kaçmıştı. 18 ay hapis cezasına çarptırılan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Peu dışişleri bakanlığı, Peru devletinin, Amerikan makamlarından resmen Toledo’nun iadesini talep ettiğini ancak haftasonundaki tutuklamanın bu taleple bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

dpa /ET, HT

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