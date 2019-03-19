HABER

Eski devlet başkanı Toledo ABD’de yakalandı

19.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkelerinden Peru’nun eski devlet başkanı, firari Alejandro Toledo Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı alkollü olduğu için geçici bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Eski devlet başkanı Toledo ABD’de yakalandı

Peru eski devlet başkanlarından kaçak Alejandro Toledo, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde geçici bir süre tutuklandı. Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, San Francisco kentinin güneyinde San Mateo bölgesindeki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi günü aşırı alkollü olduğu için gözaltına alınarak tutuklanan Toledo‘nun, Peru konsolosluğunun girişimiyle Redwood Cıty kentindeki cezaevinden çıkarıldığı bildirildi.

Mahkeme rüşvet almaktan suçlu buldu

2001-2006 yılları arasında Peru devlet başkanlığı yapan Alejandro Toledo, Brezilyalı inşaat firması Ödebrecht’ten milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddiası ile ülkesinde yargılandığı davada suçlu bulunması üzerine ABD’ye kaçmıştı. 18 ay hapis cezasına çarptırılan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Peu dışişleri bakanlığı, Peru devletinin, Amerikan makamlarından resmen Toledo’nun iadesini talep ettiğini ancak haftasonundaki tutuklamanın bu taleple bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!
Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası IŞİD'den intikam tehdidiYeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası IŞİD'den intikam tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

Türkiye'nin bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

Bakan saat vererek açıklamıştı! İran'dan yalanlama geldi

Bakan saat vererek açıklamıştı! İran'dan yalanlama geldi

2018'de en çok ziyaret edilen şehirler açıklandı

2018'de en çok ziyaret edilen şehirler açıklandı

ABD sel altında! Binlerce kişi tahliye edildi

Sel ülkeye felaket getirdi! Binlerce kişiye tahliye

The Vessel açıldı! Akın akın görmeye gidiyorlar

Milyonlar açılmasını bekliyordu! Akın akın oraya gidiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.