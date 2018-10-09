Eski Devlet Başkanına Rüşvet Almaktan 15 Yıl Hapis Cezası

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lee’ye yaklaşık 11.5 milyon dolar da para cezası verildi.

Lee görev başındayken, aralarında teknoloji devi Samsung’un da bulunduğu çeşitli firmalardan 35 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyordu.

Savcılar eski devlet başkanı için 20 yıl hapis cezası talep etmişlerdi. Lee ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti ve bunların siyasi bir intikam kampanyası olduğunu söyledi. Eski devlet başkanı 23 Mart tarihinden bu yana hapiste tutuluyor.

Lee görevinin ardından hapis cezası alan 4. Güney Kore lideri oldu.

Televizyondan canlı yayınlanan 90 dakikalık duruşmada, mahkeme eski devlet başkanı Lee’nin kardeşinin firması DAS’ın de fakto yöneticisi olduğuna hükmetti. Mahkeme, Lee’nin bir rüşvet fonu oluşturduğu ve şirket hesaplarında usulsüzlük yapılması işlemlerine karıştığı kanaatine vardı.

Lee’nin, hapise girmesine neden olan skandalın merkezindeki DAS şirketinin uzun zamandır yöneticisi olduğundan şüpheleniliyordu.