Eski devlet hastanesi, kirişleri yıpratılarak yıkıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da geçen yıl boşaltılan 32 yıllık eski devlet hastanesi binası kirişlerin yıpratılması yöntemiyle yıkıldı. Binanın yıkıldığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Doğancı Mahallesi'nde 1986 yılından bu yana hizmet veren Isparta Devlet Hastanesi, geçen yıl mart ayında Şehir Hastanesi'nin açılmasının ardından boşaltıldı. Hastanenin poliklinik ve yataklı servis ünitelerinin bulunduğu binaların yıkımına karar verildi. Bunun üzerine ağustos ayında ihale yapıldı. İhaleyi kazanan yüklenici firma binaların yıkımına başladı.
Hastanenin yataklı servis olarak kullanılan 8 katlı binası dün firma tarafından kirişlerin yıpratılması yöntemiyle yıkıldı. Ağustos ayında başlayan hastane binalarının yıkımının 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
Binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Görüntülerde yıkılan binanın birkaç saniye içinde yerle bir olduğu ve ardından ortalığı toz bulutunun kapladığı yer alıyor.
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