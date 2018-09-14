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Eski devlet hastanesi saniyeler içinde böyle yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

Isparta’da 2017 yılında şehir hastanesinin açılması ile boşalan ve bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde yıkıldı. Yıkım anları cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Isparta’da 2017 yılında devlet hastanesinin, şehir hastanesi’ne taşınmasıyla boşalan eski binalar, ihale edilen yüklenici firma tarafından yıkılmaya devam ediyor.
Depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen eski Isparta Devlet Hastanesi binasında yıkım işlemleri sürüyor. Yüklenici firma tarafından 7 katlı eski poliklinik binası da bugün yıkıldı. İki ve üçüncü katların kirişlerinin kesilmesiyle eski bina saniyeler içinde çöktü. O anlar vatandaşların cep telefonlarınca görüntülendi.

1980 -1986 yıllarında inşa edilmişti

Kentte sağlık açısından kadronun artması ve yeni servis ihtiyaçları ile 1980 yılında yapımına başlanıp, 1986’da tamamlanarak hizmete açılan eski Devlet Hastanesi binası, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Isparta Şubesi’nin çalışmaları ile halkın destekleriyle yapılmış ve o dönem hastaneye 250 yataklı bir blok olarak inşa edilmişti. O dönem hastanede 350 olan yatak sayısı, bu blokun inşa edilmesiyle birlikte 600’e çıkmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta hastane bina yıkım

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