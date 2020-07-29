Eski Disney oyuncusundan 'porno' açıklaması

ABC/Disney Channel ortak yapımı olan dizide iki sezon rol alan oyuncu, izleyicileri ile arasında bir bağ olduğunu söyledi.

The Daily Beast adlı site için bir yazı yazan oyuncu, dizi izleyicilerine dair “Onlar internet erişimiyle seks içeriklerine kolayca erişebilen porno jenerasyonunun bir parçası” dedi.

Kariyerindeki yeni geçiş hakkında ise “Canlandırdığım ilk porno başrolü benim için büyük bir olaydı. Deeper.com için yaptığım Drive adlı film yayınlandığında site trafiği birden fırladı, site üyelikleri arttı. Film uluslararası bir başarı kazandı ve viral oldu. Google aramalarında birinci sıraya yükseldim” dedi.

İnsanların başta kendisini porno oyuncusu olarak ciddiye almadığını söyleyen oyuncu “Birçok insan yetişkin dünyasındaki yükselişimin kısa süreli bir başarı olacağını düşündü. Ama yetişkin sinemasına duyduğum sevgi, tüm hikayeyi değiştirdi” dedi.

Hikayesinin eğitici bir öyküden ziyade bir yolculuk olduğunu söyleyen oyuncu “Başarısız olacağımı düşünenlerin yanıldığını kanıtlamak için hazırdım” diyerek sektöre girişini anlattı.

Yetişkinler için hazırlanmış filmlerde rol almanın kendisi için utanç verici olmadığını; aksine kendisini özgür hissettirdiğini söyleyen oyuncu, yazdığı yazıda “Oynamak istediğim rolleri canlandırıyorum. Farklı, karanlık ve seksi olabilirim. Bu alanda kendi sesimi bulma özgürlüğüne sahibim, ama ana akımda bunu yapmama izin vermedi. Bu nedenle pornoya teşekkür etmeliyim. Artık pornonun ana akım olma ve ana akımın da pornoyu kabul etme zamanı geldi” dedi.

Hayranlarının kendisini takdir ettiğini söyleyen Maitland Ward, yazısında “Brçok insan 20 yıldan uzun bir süredir beni düşünerek mastürbasyon yaptığını söylüyor. Yaklaşık 30 yıldır insanlarda arzu uyandırmak kolay değil. Bu pek nadiren olur” dedi.

