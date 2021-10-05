MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Disney prensesi şimdinin yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, OnlyFans başarısını böyle kutladı

Eski Disney prensesi şimdinin yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, OnlyFans başarısını böyle kutladı

05.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney filmlerinde canlandırdığı rollerle tanınan ancak sonrasında kariyerinde yön değiştirerek yetişkin içerikli filmlerde rol alan Maitland Ward, OnylFans’ta bir milyon beğeniye ulaştı. Ward, bu başarıya özel hazırladığı videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Eski Disney prensesi şimdinin yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, OnlyFans başarısını böyle kutladı

Eski Disney yıldızı olan Maitland Ward, geçtiğimiz yıllarda keskin bir dönüş yaparak yetişkin filmlerinde rol almaya başlamıştı. Yetişkin film sektöründe ödüllü bir oyuncu olan Maitland Ward, Instagram’ın yanı sıra son dönemin popüler platformu OnlyFans’a da üye olmuştu.

MAİTLAND WARD, TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

44 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, OnlyFans platformunda bir milyon beğeniye ulaştığını açıkladı. Kırmızı iç çamaşırları ve eline aldığı balonlarla kısa bir video çeken Maitland Ward, paylaşımını şu notla yaptı:

mw

"Bunun dünya çapında en çok imrenilen, özel bir kulüp olduğunu biliyorum; bu çok popüler ve son derece rekabetçi platformda bu kadar çok beğeni almak büyük bir başarı ve çok, çok hayranım var. Bunun için herkese teşekkür ederim!"

Maitland Ward, yetişkin filmlerinin kariyerini canlandırdığını söylediMaitland Ward, yetişkin filmlerinin kariyerini canlandırdığını söyledi

Geçtiğimiz nisan ayında OnlyFans’ta hesap açan Maitland Ward, geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaparak, “hayatımda sahip olmadığım kadar çok para kazanabiliyorum ve daha güçlü hissediyorum” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Aldatma skandalı! Karısını, iş insanıyla yakaladı

Aldatma skandalı! Karısını, iş insanıyla yakaladı

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için iki isim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için iki isim

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.