Eski Disney prensesi şimdinin yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, OnlyFans başarısını böyle kutladı

Eski Disney yıldızı olan Maitland Ward, geçtiğimiz yıllarda keskin bir dönüş yaparak yetişkin filmlerinde rol almaya başlamıştı. Yetişkin film sektöründe ödüllü bir oyuncu olan Maitland Ward, Instagram’ın yanı sıra son dönemin popüler platformu OnlyFans’a da üye olmuştu.

MAİTLAND WARD, TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

44 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, OnlyFans platformunda bir milyon beğeniye ulaştığını açıkladı. Kırmızı iç çamaşırları ve eline aldığı balonlarla kısa bir video çeken Maitland Ward, paylaşımını şu notla yaptı:

"Bunun dünya çapında en çok imrenilen, özel bir kulüp olduğunu biliyorum; bu çok popüler ve son derece rekabetçi platformda bu kadar çok beğeni almak büyük bir başarı ve çok, çok hayranım var. Bunun için herkese teşekkür ederim!"

Geçtiğimiz nisan ayında OnlyFans’ta hesap açan Maitland Ward, geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaparak, “hayatımda sahip olmadığım kadar çok para kazanabiliyorum ve daha güçlü hissediyorum” demişti.

