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Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kimdir? Mehmet Görmez nereli ve kaç yaşında? Kaç yıl görev yaptı?

13.05.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 17. başkanı olan Görmez ilahiyatçı ve hadis profesörüdür. Peki eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kimdir? Mehmet Görmez nereli ve kaç yaşında? Kaç yıl görev yaptı? İşte detaylar...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kimdir? Mehmet Görmez nereli ve kaç yaşında? Kaç yıl görev yaptı?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalar dolayısıyla dikkat çeken eski Diyanet Başkanı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kimdir? Mehmet Görmez nereli ve kaç yaşında? Kaç yıl görev yaptı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ESKİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

Mehmet Görmez, 1 Ocak 1959 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.

Mehmet Görmez, ilköğrenimini Nizip'te, ortaöğrenimini ise Gaziantep İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanan Mehmet Görmez buradan 1987 yılında mezun oldu.

Mehmet Görmez, Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmıştır.

1990'da başladığı doktorasını 1995'te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle tamamlayan Mehmet Görmez, 1995-1997 yılları arasında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde görev yaptı. Görmez, 1998'de yardımcı doçent, 1999'da ise doçent oldu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi iken 13 Ağustos 2003'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2006 yılında profesör unvanı alan Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010'da Ali Bardakoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden ayrılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı

MEHMET GÖRMEZ KAÇ YIL GÖREV YAPTI?

Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı oldu. Görev süresi 31 Temmuz 2017'de sona erdi.

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