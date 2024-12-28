Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren açıkladı! Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı istinafa götürecekler

Türkiye'de bugün herkesin gözü Narin Güran cinayeti davasına çevrilmişti. Herkesin merakla beklediği cezalar belli oldu. Bu kapsamda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Bu karar tartışmalara neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Eren, "Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.
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