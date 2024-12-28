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  4. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren açıkladı! Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı istinafa götürecekler

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren açıkladı! Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı istinafa götürecekler

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.12.2024 22:15
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren açıkladı! Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı istinafa götürecekler

Türkiye'de bugün herkesin gözü Narin Güran cinayeti davasına çevrilmişti. Herkesin merakla beklediği cezalar belli oldu. Bu kapsamda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı! Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı!

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu karar tartışmalara neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'Öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım' Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'Öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım'

"DİYARBAKIR BAROSU KARARI NEVZAT BAKIMINDAN İSTİNAF EDECEK"

Eren, "Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır baro Narin Güran
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