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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mızraklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
İçiişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Mızraklı’nın adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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