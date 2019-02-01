IHAAW220632-SIY/01-02-2019
- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kışanak’a terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, Tuncel’e ise 15 yıl hapis cezası verdi.
01.02.2019 22:06:32 TSI
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