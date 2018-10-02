HABER

Eski dizel motorlu araçlara yeni çözüm

02.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

Almanya'da koalisyon hükümeti egzoz gazı emisyonu yüksek motorlu araçlara çözüm bulunması üzerinde anlaştı.

Eski dizel motorlu araçlara yeni çözüm

Eski model dizel araçların trafikten men edilmemesi için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.Alman koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri yüksek zehirli egzoz gazı salan eski model dizel motorlu araçların trafikten men edilmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirler üzerinde anlaştılar.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, üzerinde durulan önlemler arasında motorlu araçlara azot oksit emisyonunu azaltıcı katalizör takılması ve masrafın kısmen bütçeden karşılanması önerilerinin bulunduğunu açıkladı. Varılan uzlaşmanın ayrıntıları Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer (CSU) ve Çevre Bakanı Svenja Schulze (SPD) tarafından açıklanacak.

Andrea Nahles, otomobil üreticilerinin de masrafa katılıp katılmayacağı sorusunu, "göreceğiz" diyerek yanıtladı. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Aleksander Dobrindt "çözüm paketinde birbirini tamamlayıcı ya da alternatif olarak uygulanabilecek unsurların bulunduğunu" söyledi. Ulaştırma Bakanı Scheuer önceliklerinin, otomobil üreticilerini eski dizel motorlu aracını yenisiyle takas etmek isteyenlere indirim uygulaması olduğunu açıklamıştı.

Katalizör masrafını kim üstlenecek?

Eski otomobillere egzoz gazını temizleme ünitesi takılması koalisyon ortakları arasında tartışmalara yol açmış ve SPD her otomobil sahibinin yeni model alacak durumda olmadığı gerekçesiyle bu çözümde ısrar etmişti. Federal hükümet finansman ve garanti gibi konuların açıklığa kavuşturulamaması nedeniyle donanım masrafının tümüyle üretici şirketler tarafından üstlenilmesini istiyordu.

Tüketiciyi Koruma Birliği Başkanı Klaus Müller katalizör donanımının ücretsiz değiştirilip motorlara dayanıklılık garantisi verilmesinin araç sahiplerine pahalıya mal olmaması şartıyla uzlaşmayı destekleyeceklerini söyledi. 2017 yılında eski dizel aracını yenisiyle değiştirene üretici tarafından uygulanan 10 bin euroluk indirimden yaklaşık 200 bin kişi yararlanmıştı.

Büyük şehir merkezlerindeki hava kirliliğinde eski model dizel motorlu araçların açığa çıkardığı azot oksit önemli rol oynuyor. Hamburg'daki bazı ana arterler zehirli gaz emisyon üst sınırını aşan araçlara kapatılmıştı. Önümüzdeki yıl Stuttgart ve Hamburg gibi büyük kentlerde de mahkeme kararıyla trafiğe kısıtlama getirilmesinden çekinildiği için federal hükümet egzoz sorununa bir an önce çözüm bulunmasına çalışıyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!
Suudiler Yemen'de Yanlışlıkla Sivil Hedeflerin Vurulduğunu Kabul EdiyorSuudiler Yemen'de Yanlışlıkla Sivil Hedeflerin Vurulduğunu Kabul Ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü müzisyene tecavüz suçlaması

Ünlü müzisyene tecavüz suçlaması

Korkutan rakam açıklandı! Tüm dünyayı yakıp kül edebilir

Korkutan rakam açıklandı! Tüm dünyayı yakıp kül edebilir

Zengin eğlencesi can alıyordu! Evde beslediği puma kaçtı, tam 8 dakika boyunca...

Zengin eğlencesi can alıyordu! Evde beslediği puma kaçtı, tam 8 dakika boyunca...

Türkiye'den Menbiç resti: Artık zamanı geldi

Türkiye'den Menbiç resti: Artık zamanı geldi

Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!

Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!

2020'de 'sosyal skor' sistemine geçilecek! İnsanlar birbirine puan verecek!

2020'de 'sosyal skor' sistemine geçilecek! İnsanlar birbirine puan verecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.