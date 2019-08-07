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Eski DSP Genel Başkanı Türker, TÜRMOB başkanlığına aday olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, TÜRMOB Genel Kurulunda, genel başkan adayı olacağını açıkladı - Masum Türker: - "Altından gümüşe, bakırdan kroma kadar her türlü madenimiz var. Bakir olan bu sahada insanlar bizim güçlenmemizi, Türkiye'nin daha büyük ve etkin bir kimliğe kavuşmasını arzulamıyor"

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Çankırı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Türker, TÜRMOB Genel Kurulu'nun 12-13 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Türkiye Muhasebeciler Platformu olarak 23. Genel Kurul'da yönetime talip olduklarını belirten Türker, bir ülkede ekonominin gelişmesi, milli gelirin dağılması ve sosyal adaletin sağlanmasında muhasebecilik mesleğinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye üzerinde oyunların oynandığını ifade eden Türker, şöyle devam etti:

"Bu oyunların temeli, bizim muhasebe mesleğinin de konusunu oluşturan ekonomi ve varlıklardır. Türkiye'de hala keşfedilmemiş, kullanılmamış ve değerlendirilmemiş ciddi maden yatakları var. Altından gümüşe, bakırdan kroma kadar her türlü madenimiz var. Bakir olan bu sahada insanlar bizim güçlenmemizi, Türkiye'nin daha büyük ve etkin bir kimliğe kavuşmasını arzulamıyor. Kıbrıs da Türkiye açısından çok önemli. Hem Türkiye'nin güvenliği hem de bu bölgedeki kara sularında mevcut olan doğal gaz ve petrol yataklarının kullanması açısından Kıbrıs çok önemli. Türkiye, Akdeniz'in en doğusundaki alandan petrolün taşınma noktasındadır. Bugün Suriye'de yaşanan olayların, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yabancılar tarafından finansa edilen terörün temelinde bu yatar."

Muhasebecilere de önemli görevlerin düştüğünü vurgulayan Türker, bu görevlerden birinin de Türkiye'deki ekonomik kuşatmaya karşı hükümetlerin yanında yer almak olduğunu aktardı.

Çankırı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Yakar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türker'e başarı diledi.

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