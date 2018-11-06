Eski DTP Fatih ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR örgütüne yardım ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Demokratik Toplum Partisi (DTP) Fatih İlçe Eşbaşkanı M.T. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, örgütün siyasal yapılanmasında faaliyet gösterme, insan kaçakçılığı ve örgüte eleman kazandırma faaliyeti" iddiasıyla DTP Fatih İlçe Eşbaşkanı M.T.'yi 2 Kasım'da gözaltına aldı. M.T.'nin evinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yanda, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen bir teröristin üzerinden elde edilen dokümanlarda bilgileri olan kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyondan da 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



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