HABER

ESKİ DTP İLÇE EŞBAŞKANI TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 22:02 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Terör örgütüne yardım ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Demokratik Toplum Partisi (DTP) Fatih İlçe Eşbaşkanı M.T.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Terör örgütüne yardım ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Demokratik Toplum Partisi (DTP) Fatih İlçe Eşbaşkanı M.T. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, örgütün siyasal yapılanmasında faaliyet gösterme, insan kaçakçılığı ve örgüte eleman kazandırma faaliyeti" iddiasıyla DTP Fatih İlçe Eşbaşkanı M.T.'yi 2 Kasım'da gözaltına aldı. M.T.'nin evinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yanda, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen bir teröristin üzerinden elde edilen dokümanlarda bilgileri olan kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyondan da 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorumABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.