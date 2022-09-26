Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” duasında bulundu.

Yusuf el-Karadavi

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

Kaynak: İHA

