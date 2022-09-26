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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ailesine taziye telefonu

26.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” duasında bulundu.

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Yusuf el-Karadavi

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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