Eski dünya şampiyonu güreşçi kazada yaralandı

Eski Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonu olan Arslan Aslan Samsun’da trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Samsun’un Ladik ilçesi Sular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1972 yılında düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonasında kilosunda dünya şampiyonu olan güreşçi Arslan Aslan’ın (68) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada, Arslan Aslan eşi Nezaket Aslan ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla, Ladik Devlet Hastanesi, Kavak Devlet Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

