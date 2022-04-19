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Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan Londra'da soyuldu: 'Yüzüme silah dayayıp saatimi çaldılar'

19.04.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Khan, Twitter mesajında Londra'nın Leyton semtinde eşi Faryal Khan'la dün akşam dışarıdayken silahlı iki kişi tarafından durdurulduğunu ve saatinin çalındığını açıkladı. Khan, "Ama ikimiz de iyiyiz" dedi.

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan Londra'da soyuldu: 'Yüzüme silah dayayıp saatimi çaldılar'

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan, başkent Londra'da "suratına silah dayayan" iki kişi tarafından soyulduğunu açıkladı.

35 yaşındaki Khan, Twitter mesajında Londra'nın Leyton semtinde eşi Faryal Khan'la dün akşam dışarıdayken silahlı iki kişi tarafından durdurulduğunu ve saatinin çalındığını belirterek "Ama ikimiz de iyiyiz" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiliz boksöre saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin açıklamasında Khan'ı silahla tehdit ettiği öne sürüklen iki erkek saldırganın saati aldıktan sonra kaçtığı belirtildi.

https://twitter.com/amirkingkhan/status/1516165472428957705

Londra polisi, olayda ateş açılmadığını, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Polis olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını da belirtti.

17 yaşında olimpiyat madalyası kazandı

Amir Khan, 17 yaşında Atina'daki 2004 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmış ve en genç yaşta olimpiyat madalyası kazanan İngiliz boksör olmuştu.

Khan, 2005 yılında başladığı profesyonel kariyerinde ise çıktığı 40 maçın 34'ünü kazandı.

2009-2012 yılları arasında WBA, 2011'de de IBF dünya şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran Khan, Şubat ayında ezeli rakibi Kell Brook'a yenilmişti.

Khan, bunun son maçı olabileceğini ve ailesine zaman ayırmak istediğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Londra Aamir Khan
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