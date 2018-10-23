Eski Düşmanlar Barışta Buluştu 

Michael Culbert, yaşı 70’e dayanmış bir İrlandalı. Eski bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu militanı. Yanında oturan ise 50’li yaşlardaki Lee Lavis. O da eski bir İngiliz askeri. 20 yıl öncesine kadar birbirlerinin can düşmanı olan ikili şimdi aynı masanın etrafında buluşuyor. Buluşma nedenleri, ‘barış’ı anlatmak.

Culbert şimdilerde COISTE isimli bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. ‘COISTE’, İrlanda dilinde komite demek. Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta kurulmuş bir STK. 25 bine yakın eski siyasi mahkumun hayata uyum sağlaması için çalışmalar yapıyor. Bir faaliyet alanı da, insanlara barışı anlatmak. Lavis de bu çalışmalara gönüllü destek veriyor.

İkili, dünyadaki çatışmaların sonlandırılması üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından düzenlenen bir toplantıda, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyle görüştü.

Culbert, siyasi hayatına genç bir öğrenciyken, Medeni Haklar Hareketi’ne katılarak başlıyor. Hareketin 1972 yılındaki bir gösterisi sırasında, İngiliz Paraşütçü Birliği’nin göstericilere ateş açması sonucu 14 kişi ölünce, IRA’e katılmaya karar vermiş. Yakalandığı 1978 yılına kadar, kendi deyimiyle, İngiliz askerlerine yönelik birçok saldırıya katıldı. Yakalandıktan sonra 16 yıl hapis yattı. 1994 yılında, barış görüşmeleri başlarken, serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra barış için çalışmaya başladı. Culbert, “1993’te bırakıldıktan sonra barış sürecini destekledim. IRA’in silah bırakmasını destekledim. 25 bin eski tutuklu var, şimdi birçok alanda onlara yardım ediyorum. Okullarda üniversitelerde, gelen turistlere yaşananları anlatıyorum, dünya duysun diye” ifadelerini kullanıyor.