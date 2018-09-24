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Eski Edirne istihbarat şube müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Nikbay'ın işlemleri devam ediyor.

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