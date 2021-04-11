Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Berat Albayrak açıklaması

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini savundu.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Türker'in açıklamaları şu şekilde;



Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti. Neden? Bizim yurtdışındaki rezervlerimiz Türkiye’ye getirildi. Bunun fakına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti. Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu.

"BENCE ALBAYRAK BAŞARILIYDI"



Türker sonra sözü Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a getirdi:



Albayrak'ı herkes saldırıyor belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı.