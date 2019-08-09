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Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 06:46 | Son Güncelleme

Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama kararı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıkarıldı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Hakim Daniella Camacho, Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü "2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması çerçevesinde Eski Devlet Başkanı Correa hakkında çarşamba günü yapılan tutuklama talebini onayladı.

Hakim Camacho, tutuklama kararının, hukuki ve keyfi olmadığını, görevini bıraktığından bu yana Belçika'da yaşayan Correa'nın mahkemede hazır bulunması için başka seçenek bulunmadığını için uygun olduğunu belirtti.

Correa hakkında çıkarılan tutuklama kararı, Odebrecht davasından 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunan Eski Ekvador Devlet Başkanı Jorge Glas ile 3 eski üst düzey devlet memurunu da kapsıyor.

Öte yandan, Hakim Camacho, Correa ve 3 eski üst düzey devlet memurunun yakalanması için polisin yanı sıra Interpol'e de başvuruda bulunulacağını sözlerine ekledi.

Correa ve Glas için çıkarılan tutuklama kararının yanı sıra soruşturmaya eklenen ve aralarında eski devlet memurlarının bulunduğu 20 kişi için de ülkeden çıkış yasağı getirildi.

Hakkında ondan fazla soruşturma olan ve şu ana kadar Ekvador mahkemelerinden herhangi bir ceza almayan Correa, "siyasi baskı" olarak değerlendirdiği kendisine yöneltilen suçlamaları ve 2017'nin Mayıs ayında görevi bıraktığından bu yana yaşadığı Belçika'dan ülkesine dönmeyi reddediyor.

- "2012-2016 Rüşvetleri" Soruşturması

Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü "2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması farklı bir isimle 2012-2016 yıllarında Correa'nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakının (Alianza PAIS) seçim kampanyalarının finansmanında yapılan usulsüzlük iddialarıyla başlamıştı.

Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in de adı yer almıştı.

Rafael Correa, 2007-2017 yıllarında Ekvador Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa Yolsuzluk

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