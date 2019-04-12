Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’a verilen siyasi sığınma hakkının askıya alınmasının arkasındaki isim olan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno için "Latin Amerika tarihindeki en büyük hain" açıklamasını yaptı.

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, İngiltere’de tutuklanan ve ABD’ye verileceği iddia edilen Julian Assange’ın Ekvador Büyükelçiliğinin dışına çıkarılmasına sert tepki göstererek "Latin Amerika tarihindeki en büyük hain" yorumunu yaptı. Assange’ın, hapishanede mahkum edileceği ABD’ye verileceğini iddia eden Correa, "Wikileaks sayesinde ABD’nin Irak’taki işkencesini, Petrobras skandalını öğrendik. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü aktivistleri insanlık adına yasını tutuyorlar" dedi.

