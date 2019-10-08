Eski Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi’ye müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş’taki eylemlerle ilgili 25 sanığın yargılandığı davada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi müebbet hapse mahkum edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı tutuklu sanık Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Karaderi’yi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklardan Şakir Korkmaz, Celal Bayar ve Uğur Çetin Çelik, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Adem Yüksel, Mahmut Al ve Abdurrahman Yılmaz ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulanarak 2 yıl 6’şar ay hapse mahkum edildi.

18 sanık da delil yetersizliğinden beraat etti.

