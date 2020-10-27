Eski elektrik direkleri ortaya çıktı! İstanbul'daki barajlarda tedirgin eden görüntü

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su seviyesinin artırılması için yağmur hasadı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, özellikle yol kenarlarındaki ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,63'e geriledi. Başka bir anlamda İstanbul barajlarının yüzde 69,37 boş durumda. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 22,55'e gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Barajlardaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Barajlara baktığımız zaman son 5 yılın en düşük seviyesinde. 2020 yılına baktığımız zaman Ekim ayı neredeyse bitmek üzere, güneşli bir havadayız ve hala sonbahar yağışlarını almadık. Eylül, Ekim ayı kurak geçti ve barajlardaki su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Eylül ayında yüzde 8, Ekim ayında yüzde 12 oranında yağış alıyordu, bu yağışları almadı. Baraja su yeterince gelmedi. Yağan yağmurların toprak tarafından emilmesi gerekiyordu, bu yağmurlar daha çok toprağın kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda yağdı" dedi.