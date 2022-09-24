Eski elti dehşeti! Önce 17 kez bıçakladı, sonra kaynar suyla haşladı

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Behice Çayıroğlu'na eski eltisi adeta dehşeti yaşattı. Çayıroğlu, kahve içmek için evine gelen eski eltisi Esma Ayan tarafından 17 kez bıçaklandı. Bununla da yetinmeyen eski elti, genç kadının üzerine kaynar su döktü. 4 Haziran'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çayıroğlu ölümden döndü. Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda yaralar ve yanıklar oluşan Behice Çayıroğlu, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından taburcu edilen Çayıroğlu'nun vücudunda kalıcı yanık izleri oluştu. Olay sonrasında gözaltına alınan Esma Ayan, eltisi ile herhangi bir problemi olmadığını ve psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ayan'ın şizofreni rahatsızlığı olduğu, rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül'e kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü belirtildi. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince Ayan hakkında mevcut rahatsızlığı sebebiyle ev hapsine alınmak şekliyle adli kontrol kararı verildi.

"17 KEZ BIÇAKLADI"

Yaşadığı olayı anlatan Behice Çayıroğlu, "Olay günü kahve içmek için beni aradı. Akşam 16.30-17.00 civarıydı. Eve geldi, kahvemizi içtik. Daha sonrasında balkona çıktı, içeri geldi ve faturalarımı ödeyip geleceğim çay demle dedi. Dışarıya çıktı, 25 dakika sonra geri geldi. Kızım meyve istemişti. Ona meyve soydum, meyve bıçağını da tezgahın üzerinde bıraktım. Daha sonra tekrar eski eltim, balkona çıktı. Geri gelmiş, benim arkam dönüktü. Tezgahın üzerinde duran bıçağı alıyor. İlk bıçak darbemi karın boşluğuma yedim. Ne olduğunu anlayamadan kafama vurmaya başladı. Sonra yere düştüm ve ısıtıcıda kaynayan suyu başımdan aşağı döktü. 17 kez bıçakladı" diye konuştu.

"KIZIM İÇİN SIRA ONA DA GELECEK DEDİ"

Çayıroğlu, "Tekrar bıçaklamaya başladığı sırada kızım geldi. Ben masanın altına kaçmaya çalışıyordum o anda. Kızımın ayaklarını görünce burada durmaması gerektiğini, dışarıya çık dediğimi hatırlıyorum. Kızım kapıyı açtı, tam dışarıya çıkacaktı, kapıya doğru yöneldi. Kapıyı kapattı. Kızım için 'dışarıya çıkamaz, onunla işim var, sıra ona da gelecek' dedi. Bunu duyunca onun üzerine atladım. O sırada kızım kapıyı açtı ve dışarıya çıktı. Beraber çığlık attık" ifadelerini kullandı.

"BIÇAĞI KOMŞUNUN KAPISINA BIRAKMIŞ"

Behice Çayıroğlu, "Beni tekrar omzumdan yakaladı. Kapıya doğru yönelmiştim. Bu sefer omuzlarıma bıçak vurmaya başladı. Komşumuzun sesini duyunca beni bıraktı. Ben de kendimi merdivenlerden atıp komşuya sığındım. O da kaçmadı ve evde bir müddet bekledi. Daha sonra aşağıya inmiş. Bana vurduğu bıçağı da komşumuzun kapısının önüne bırakıp gitmiş. Oturma odamda camım açıktı. Kızım o korkuyla kendimi camdan da atabilirdi" diye konuştu.

"TEDİRGİNİM, KORKUYORUM"

Yaklaşık 2 ay tedavi gördüğünü belirten Behice Çayıroğlu, "1 ay yoğun bakımda kaldım. 1 ay normal serviste kaldım ve taburcu oldum. Çok şükür en azından yürüyebiliyorum. Vücudumda yanıklara bağlı izler var. Onlar bir ömür boyu benimle beraber kalacak. Her baktığımda da onu hatırlayacağım. Çok üzgünüm. Tedirginim, korkuyorum. Kendimden çok çocuklarımı düşünüyorum. Yarın bir gün onların da karşısına çıkar diye korkuyorum. Cezasız kalmasını istemiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

"ANTİDEPRESAN HAPLARI KULLANDIĞINI BİLİYORDUM"

Çayıroğlu, "Antidepresan hapları kullandığını biliyorum ama herhangi bir teşhis konuldu mu, konulmadı mı onla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani her insan gibi arada bir sinirlenmesi oluyordu ama hemen yatışıyordu. Bugüne kadar hiç kavgamız olmadı. O gün de hiçbir sorun yoktu. Şu anda memlekette olduğunu biliyorum. Ev hapsinden ziyade gerçekten cezasını çekmesini istiyorum. Eğer gerçekten akli dengesi bozuksa hastanede yatmasını, değilse de hapiste yatmasını istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

