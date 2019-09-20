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Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın, yeniden yargılanmasına devam edildi.

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın, yeniden yargılanmasına devam edildi. KHK ile meslekten ihraç edilen sanık Yılmaz, firari olması nedeniyle duruşmaya katılmadı.
Halkalı’da 17 Ağustos 2015 tarihinde kendisi ile tartışan ve evine kadar takip eden motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu 3 kurşun ile öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın, Yargıtayın bozma kararının ardından davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya firari sanık Celal Yılmaz katılmazken, müştekiler ve avukatı hazır bulundu.
Söz verilen müşteki avukatı, sanığın Yargıtay kararı öncesinde detaylı savunma yaptığını söyleyerek yeniden savunma alınmasına gerek olmadığını söyledi. Müşteki avukatı ayrıca dosyanın mütalaasını sunması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Celal Yılmaz hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi
KHK ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Ahmet Sülüşoğlu’nu öldürmesinin ardından tutuklanmış ve hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanık Yılmaz tutukluluğunun 8. gününde avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmişti. Celal Yılmaz 19 Kasım 2015 tarihinde görülen duruşmasında yeniden tutuklanmıştı. Mahkeme, Yılmaz’ın öldürme eylemini ‘meşru müdafaa savunma sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak’ gerçekleştirdiğini aktararak ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm vermişti. Celal Yılmaz tekrar tahliye edilirken müşteki avukatları dosyayı temyiz etmişti. Yargıtay, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini belirterek ‘ceza verilmesine yer olmama’ kararını bozmuştu.

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