Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ramazan Emekli katılmazken; diğer sanık Mehmet Zeki Bayrak hazır bulundu. Şikayetçi Ceyda Sungur'u ise avukatı İlkay Bahçetepe temsil etti.

ADRESİNDE BULUNAMAMIŞ



Hakim Kadir Alpar, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan sanık Ramazan Emekli için polisin yaptığı adres araştırmasında, "Oğlu tarafından bizimle birlikte ikamet etmiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz" şeklinde cevap verildiğini belirtti. O dönem Grup Amiri olan Sanık Mehmet Zeki Bayrak ise savunmasını yaptığını ancak hukuki yardım almak istediğini belirterek talimatı kendisinin vermediğinin gaz silahını kullanan çevik kuvvet polisi Fatih Zengin'in ifadelerinden de anlaşılacağını söyledi.

EMEKLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ



Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe de sanık Ramazan Emekli hakkında zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme de sanık Ramazan Emekli'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.