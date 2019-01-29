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Eski emniyet müdürlerinin eşleri FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:39 | Son Güncelleme

Adana polisi tarafından FETÖ’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan eski 4 emniyet müdürü eşinden 2’si tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı.

Adana polisi tarafından FETÖ’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan eski 4 emniyet müdürü eşinden 2’si tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında 17-25 Aralık 2013 yılından önce Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yapan Ertuğrul Yetkin’in eşi G.Y., Adana Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürlüğü görevi yapan Sedat Yorgancı’nın eşi V.Y., bir dönem Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapan müdür Hüseyin Kocabıyık’ın eşi G.K. ve yine bir dönem Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapan müdür Mustafa Serttaş’ın eşi G.T.S hakkında örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullanmaktan gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla ve Adana’da yaptıkları operasyonlarda 4 kadını gözaltına aldı. Kadınlar, emniyette sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 kadından G.Y. ve V.Y. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada 4 emniyet müdürü de 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmış ve emniyet müdürlüğünden ihraç edilerek rütbeleri sökülmüştü. Ertuğrul Yetkin, Adana Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yaparken 8 Nisan 2014 günü yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında gözaltına alınmış tutuklanmıştı. Yetkin, 14 Nisan 2014 günü avukatların itirazı üzerini serbest kalmış Kürkçüler Cezaevi’nden tahliyesinde eşi kendisini karşılayarak sarılmıştı.

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