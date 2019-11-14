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Eski emniyet müdürü FETÖ’den beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, beraat etti.Zonguldak’ta 2010-2014 yılları arasında emniyet müdürü olarak görev yapan ve darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sözde ’sıkıyönetim valisi’ olacağı iddia edilen Metin Seyfi Sazak, 2 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski emniyet müdürü FETÖ’den beraat etti

Zonguldak’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, beraat etti.
Zonguldak’ta 2010-2014 yılları arasında emniyet müdürü olarak görev yapan ve darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sözde ’sıkıyönetim valisi’ olacağı iddia edilen Metin Seyfi Sazak, 2 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin Seyfi Sazak hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma’, ’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Sazak ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Sazak’ın üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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