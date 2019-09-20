Eski Emniyet Müdürü Yılmaz hakkındaki dava

Müştekilerin avukatı Perihan Yıldırım, Yargıtay'ın bozma kararından önce sanık Yılmaz'ın detaylı savunma yaptığını dile getirerek, "Yargıtay ilamı usule ilişkindir. Yeniden beyanın alınmasına gerek yoktur. Biz bu sebeple mütalaa için dosyanın iddia makamına gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firari sanık Celal Yılmaz ve avukatı katılmadı. Duruşmada öldürülen Ahmet Sülüşoğlu’nun ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2015'te Celal Yılmaz'ın, eşinin de içinde bulunduğu otomobiliyle Halkalı'daki evine giderken aynı istikamette seyreden Ahmet Sülüşoğlu yönetimindeki plakasız motosikletin yanlarından geçtiği anlatılmıştı.

Yılmaz ve eşinin beyanlarına göre, Sülüşoğlu'nun motosikletini Yılmaz'ın aracının önüne doğru sürdüğüne yer verilen iddianamede, Sülüşoğlu'nun da Yılmaz'ı Halkalı'daki lojmanlarına kadar takip ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, Yılmaz ile Sülüçoğlu arasında burada yaşanan tartışma özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdiği ifade edilerek, beyanlara ve güvenlik kamerası saatine göre, Yılmaz'ın 00.56'da yaya olarak site girişine geldiği ve özel güvenlik görevlilerine, şahsın tekrar gelmesi halinde polisi aramalarını söylediği aktarılmıştı.

Bu sırada Ahmet Sülüşoğlu'nun motosikletiyle gelip yanındaki tabancayı doldurduktan sonra güvenlik görevlisine Yılmaz'ı sorduğu, bu sırada özel güvenlik görevlisinin arkasında bulunan Celal Yılmaz'ın tabancayla Sülüşoğlu'na doğru ilerleyip ateş ederek öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlatılıyor.