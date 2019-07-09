Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal teşebbüsünden yargılanan 67 sanıktan dosyası ayrılan eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz hazır bulunurken, davanın müdahillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukatlar katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık İsmail Uğuz, FETÖ’nün içerisinde bulunmadığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önündeki olaylara ilişkin kamera görüntülerinde yer almadığını söyledi. Sanık Uğuz, darbe girişiminin olduğu zaman İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü için o civarda olduğunu öne sürdü.

Karar öncesi, sanığa son sözleri soruldu. Son sözleri sorulan sanık İsmail Uğuz, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Uğuz’u, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu dolayısıyla, işleniş şekli ve örgütteki konumu nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, terör suçu kapsamında olduğu için cezada yarı orada artırım yaparak, 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Uğuz’un ‘Anayasal düzeni, TBMM’yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından, suçu işlediğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.