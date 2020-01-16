Eski Ergenekon davası savcısı  Mehmet Murat Dalkuş "FETÖ üyeliği" suçundan hakim karşısında

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019’da Esenyurt’ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakim karşısına çıktı. Sanık Dalkuş, Ergenekon davasına üçüncü savcı olarak görevlendirildiğini, mecburen kabul ettiğini ve duruşmalara çok az girdiğini belirterek "Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır" dedi. Tahliyesini talep eden Dalkuş'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Murat Dalkuş getirildi. Ergenekon davasında yargılanan Mustafa Levent Göktaş ile CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Mehmet Ali Çelebi’nin ve Dursun Çiçek'in davaya katılma talepleri suçtan direk zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedildi.

"KAÇMADIM, AMA İFADE VERMEYE DE GİTMEDİM"

Dalkuş savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra gözaltına alındığını, ifade verdiğini ve sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldığını söyledi. Serbest bırakılması yönündeki karara savcılığın itiraz ettiğini belirten Dalkuş, "Yeniden ifaden alınacak denilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. OHAL ilan edilince kaçmadım ancak ifade vermeye de gitmedim. Üç sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Teslim olacağımı söylüyordum. Bunu duyan bir işgüzar köylüm ise biraz para koparırım diyerek adresimi öğrenmiş. İhbar etmiş. Kaçtığıma dair yalan haberler yapıldı. Ben hiçbir zaman kaçmadım" dedi.