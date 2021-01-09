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  4. Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattı

09.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Zonguldak Ereğli'de eski erkek arkadaşı Ufuk Ö.'nün bıçaklayıp ağır yaraladığı Çağla Çiçekçi taburcu olduktan sonra alınan ifadesinde yaşadıklarını anlattı. Bıçaklandığı anı hatırlamadığını belirten Çiçekçi, "Mutfakta iken Ufuk benim boğazıma sarıldı ve tezgahın üzerine yatırdı. Bu esnada elinde bıçak olduğunu fark ettim" dedi.

Olay, geçen yıl 9 Aralık'ta Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çiçekçi, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Ufuk Ö. ise tutuklandı.

'SALONUN CAMINDAN KENDİMİ DIŞARI ATTIM'

Çağla Çiçekçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polise ifade verdi. Çiçekçi, olay günü evinde Ufuk Ö. ile birlikte alkol aldıklarını ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Ardından kendisini aldattığı yönünde ifadeler kullanan Ufuk Ö.'nün evinden çıkmasını istediğini anlatan Çiçekçi, "Mutfakta iken Ufuk benim boğazıma sarıldı ve tezgahın üzerine yatırdı. Bu esnada elinde bıçak olduğunu fark ettim. Ev arkadaşım Zeynep'e elinde bıçak olduğunu söyledim. Elindeki bıçağın küçük gri renkli bir meyve bıçağı olduğunu hatırlıyorum. Ben bu arada bayılmış olacağım ki kendime geldiğimde salonda çekyatın kenarındaydım. Bu sırada Ufuk benim alt eşofmanımı indirmeye çalıştı ancak indiremedi. Ufuk'un elinde aynı bıçağın olduğunu gördüm. 'Seni çok seviyorum. Sen bana ihanet ettin, seni çok sevmiştim' gibi sözler söylüyordu. Devamında salonun camından kendimi dışarı attım. Bıçaklandığımı hatırlayamıyorum. Sadece hatırladığım boğazımı sıktığı. Camdan dışarı kendimi attığımda Zeynep aşağıdaydı. Zeynep beni sürükleyerek oradan uzaklaştırdı ve Yalı Caddesi'ne doğru götürdü. Taksiye binip hastaneye gittik" dedi.

Çiçekçi, daha önce Ufuk Ö. hakkında tedbir kararı aldırdığını da sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

Çağla Çiçekçi, Ufuk Ö.'nün, 'Çağla bana saldırdı, elimden yaralandım' şeklindeki iddiasını reddederek, "Ben Ufuk'un elinden nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Ben bıçakla kendisine hiçbir hamle yapmadım. Ben bıçağı hiç elime dahi almadım. Boğazıma sarıldığında ve salonda kendime geldiğimde bıçağı Ufuk'un elinde gördüm. Boğaz ve karın bölgemde bıçak yarası vardır" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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