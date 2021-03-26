Eski erkek arkadaşın yaptığı cezasız kalmadı

Mersin’de eski kız arkadaşını evinde alıkoyduğu, malına zarar verip, şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan C.T.’ye, 19 yıl 6 ay hapis ile 30 bin lira para cezası verildi. Sanık, cezası kesinleşip, infazı başlayana kadar yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık C.T ile avukatlar katılırken, müşteki E.P. ise salonda yer almadı. Mahkeme savcısının, esasa ilişkin mütalaasında, 26 Ağustos 2019’da müşteki ile evinde kalan sanık arasında bir düğünde çekilen fotoğraflar nedeniyle tartışma yaşandığı ifade edilerek, "Sanığın, katılanın rızası dışında cep telefonu, harici bellek ve ev anahtarını cebir, şiddet ve tehditle yağmaladığı, bu olay sırasında evinden ayrılmak isteyen katılanın hürriyetini sınırladığı, elindeki görüntüleri kullanarak müştekiyi çevresine rezil edeceği şeklinde beyanlarda bulunarak şantaj suçunu işlediği ve özel hayatına ait görüntüleri rızası dışında yaydığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği anlaşılmakta ve eylemlerine uyan maddele gereğince cezalandırılmasına kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Mütalaada, sanığın üzerine atılı hakaret, mala zarar verme ve silahlı tehdit suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatı istendi. Müşteki avukatları, mütalaanın cezalandırılmasına dair kısımlarına katıldıklarını belirterek, "Ancak sanığın beraatine dair kısımlarına katılmıyoruz. Görüldüğü üzere sanık 1,90 boyu olan iri birisidir. Müvekkil ise küçük bir yapıya sahiptir. Meydana gelen olay kapsamında sanığın savunmasında belirttiği gibi sinir krizi geçirerek televizyonu müvekkilin kendisinin devirip kırması mümkün değildir. Biz bütün suçlardan sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştular.

"Birisine şiddet uygulamak istesem ciddi manada şiddet uygulayabilirim"

Sanık C.T. ise mütalaadaki cezalandırılmaya yönelik kısımlara katılmadığını vurgulayarak, "Ben atılı suçları işlemedim. Müştekinin beyanları doğru değildir. Ben müştekiye aslında acıdığım için onunla birlikteydim. Kendisi geçmişte babasından şiddet görmüş birisidir. O sebeple ben ona destek olma amacıyla onunla birlikteydim. Kesinlikle iddia etmiş olduğu gibi bir eylemde bulunmadım. Ben lisanslı boksçuyum. Birisine şiddet uygulamak istesem ciddi manada şiddet uygulayabilirim. Dolayısıyla bu bile olayın asılsız olduğunu göstermektedir. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti de sanığa ’konutta yağma’ suçundan 10 yıl, ’cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 4 yıl, ’özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl 6 ay, ’şantaj’ suçundan 2 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası ve ’nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan 1 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Heyet, cezalarında indirim ve erteleme maddesi uygulamadığı sanığa, hakaret, mala zarar verme ve silahlı tehdit suçundan ise beraat kararı verdi.

Sanık, cezasının kesinleşmesi ve infazının başlamasına kadar yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

