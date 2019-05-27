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Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan Berfin Özek: Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü

27.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

İskenderun'da yaşayan 19 yaşındaki Berfin Özek, Ocak ayında dershaneden evine dönerken eski erkek arkadaşının asit benzeri bir sıvıyı yüzüne atması sonucu ağır yaralandı. Yüzünün önemli bir kısmı yanan kadın, bir gözünü de kaybetti. Uluslararası haber ajansı EPA, estetik ameliyat olacağı günü bekleyen Berfin Özek'in evinde, bir gününe tanık oldu.

Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan Berfin Özek: Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü

19 yaşındaki Berfin Özek, Ocak ayında Hatay-İskenderun'da evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti. Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Uluslararası haber ajansı EPA, taburcu olarak evine dönen Özek'in bir gününe tanık oldu:

Dört ay boyunca hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Özek, estetik ameliyatı için gün sayıyor.

Şimdi Özek'in önünde, bir buçuk yıllık bir sürece yayılacak 5 farklı ameliyat var.

özek

Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını söylüyor.

Özek, "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" diyor.

Berfin ve annesi Meryem

Saldırı 15 Ocak'ta 2019'da Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşti. Dershaneden evine döndüğü sırada Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atan kişinin olay yerinden kaçtığına ilişkin haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan tutuklandı.

Özek

Sülfürik asit olduğu belirtilen madde, Özek'in yüzünün büyük kısmının yanmasına, sağ gözünü kaybetmesine, diğer gözünde ise kısmi görme kaybına neden oldu.

Özek'in saldırıya uğramış olmasına rağmen, tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağı haberleri ise tartışma yarattı.

Özek

Dört ay boyunca bir hastanede tedavi gören genç kadının hikayesini duyurmak için İskenderun Kadın Platformu'nun önceliğinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Kadın hakları grupları, Özek'in yüzüne estetik ameliyat yapılması için gerek masrafların karşılanması için maddi destek çağrısında bulundu.

https://twitter.com/iskadinplatform/status/1122588442716667907

Berfin, babası Yaşar Özek ile birlikte yemek pişirirken.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Özek'in tedavi giderlerinin, 'estetik' kategorisinde değerlendirilerek karşılanmadığı haberleri üzerine CHP, TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın hazırladığı teklif, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda şiddete maruz kalanların ameliyatlarının devlet tarafından karşılanması yönünde değişiklikler öngörüyor.

Sağlık Bakanlığı ise, Özek'in yüzüne bir özel hastanede estetik ameliyat yapılması için gerekli maddi desteği vereceğini açıkladı.

özek

Anadolu Ajansı (AA) Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Özek'in Ramazan Bayramı'ndan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastanede ameliyata alınacağını bildirdi.

Özek yeğeni ve erkek kardeşleri Barış ve Ferhat ile birlikte.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, bu yılın ilk 4 ayında erkekler tarafından saldırıya uğrayan 141 kadın yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 440'tı.

İngiltere merkezli asit saldırılarından kurtulanlarla çalışan uluslararası kurum Acid Attacks Survivers International'ın araştırmasına göre her yıl 1,500'den fazla asit saldırısı kayda geçiyor ve bunların yüzde 80'i de kadınları hedef alıyor.

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