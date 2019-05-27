Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan Berfin Özek: Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü

19 yaşındaki Berfin Özek, Ocak ayında Hatay-İskenderun'da evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti. Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Uluslararası haber ajansı EPA, taburcu olarak evine dönen Özek'in bir gününe tanık oldu:

Dört ay boyunca hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Özek, estetik ameliyatı için gün sayıyor.

Şimdi Özek'in önünde, bir buçuk yıllık bir sürece yayılacak 5 farklı ameliyat var.

Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını söylüyor.

Özek, "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" diyor.

Saldırı 15 Ocak'ta 2019'da Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşti. Dershaneden evine döndüğü sırada Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atan kişinin olay yerinden kaçtığına ilişkin haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu.